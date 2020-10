Ghiglione: “Altro che lucine a Palazzo civico, servono ambulatori senologici”

La Spezia - “Carina l'idea di illuminare il comune di rosa, ma, ahimè, non è sufficiente. Se l'amministrazione comunale intende fare qualcosa di veramente utile per la prevenzione dei tumori femminili dovrebbe premere sull'Asl 5 affinché realizzasse ambulatori sul territorio inseriti in quei 400 del programma nazionale Lilt, dove effettuare visite senologiche gratuite”.



Così Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina, che continua: “L'opera di informazione e prevenzione è importante quanto la diagnostica. Sulla quale abbiamo comunque diverse domande: a che punto è la campagna di screening prevista da Asl 5? Quante sono le lettere pervenute per effettuare la mammografia gratuita, e quante mammografie sono state fatte? Campagne di informazione, prevenzione, diagnosi veloci e presa in cura della paziente con percorsi rapidi e certi: queste sono le cose davvero utili per le donne. Le lucine lasciamole per Natale o per la festa del Palio”.