Gesticond, l'assemblea riconferma Nobile alla presidenza

La Spezia - La scorsa settimana si è tenuta l'assemblea provinciale Gesticond per approvazione annuale del bilancio ed elezione del direttivo che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Sono stati riconfermati come presidente Francesco Nobile, vicepresidente Andrea Biagi, tesoriere Milena Rosa, segretario Paolo Battistini e alla squadra si è aggiunto il consigliere Fabrizio Mori. Sono tante le iniziative intraprese nel corso degli anni a favore e tutela della professione dell'amministratore e non mancheranno anche nei prossimi 4 anni. Oltre ad un impegno costante vengono organizzati periodicamente corsi di aggiornamento professionale obbligatori come il prossimo che si terrà, in collaborazione con Confedilizia e Coram Rai, il 26 e 27 giugno. L'associazione inoltre si prodiga da sempre per la comunità con iniziative benefiche volte a migliorare la vita di tutti noi.