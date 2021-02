Gennaio record per Città della Spezia, il 2021 parte nel migliore dei modi

La Spezia - Da qualche giorno siamo entrati nel secondo mese dell'anno con la buona notizia che il 2021 per Città della Spezia è iniziato alla grande. Il mese di gennaio è il migliore di sempre, con la bellezza di 1.587.446 sessioni che vanno a migliorare addirittura del 10% il risultato di un anno fa, segno che il quotidiano, al suo ventesimo anno di storia, rimane il principale punto di riferimento dell'informazione cittadina. Non è soltanto questo che si fa apprezzare, scorrendo nel dettaglio i dati Google certificati: sì, perché all'aumento delle sessioni, si associa un 6,41% in più di nuovi utenti, sempre rispetto al gennaio di unn anno fa e un aumento del 4,24% delle sessioni per utente. Sono dati importanti che rendono sempre più ineludibile essere su Città della Spezia da parte dei portatori d'interesse sia da un punto di vista editoriale che per quel che concerne le ricadute pubblicitarie. Eloquente il radicamento in città e nella provincia tutta: basti pensare che nel gennaio 2021, il computo dei cosiddetti contatti diretti è salito al 40%, rispetto al 30,3% di un anno fa. I tempi cambiano, Cds continua a stare sul pezzo e il mio grazie personale va alla proprietà editoriale, a chi ogni giorno questo giornale lo confeziona e naturalmente a chi lo consulta per una, due, dieci, volte al giorno, non facendoci mancare suggerimenti e critiche, ingredienti fondamentali per chi non ha nessuna intenzione di fermarsi.