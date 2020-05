Generi alimentari donati alla Caritas dal Centro islamico

La Spezia - Anche la comunità islamica spezzina è intervenuta a fianco della Caritas diocesana nell’emergenza attuale: il centro culturale “Assalam” di Fossitermi, in particolare, ha donato centinaia di prodotti alimentari raccolti durante tutto il mese del Ramadan. “La nostra comunità di fedeli – ha detto il responsabile Fadil Abdeslem – ha scelto di donare a Caritas: un dovere di fratellanza e di umanità durante questo periodo così difficile, e proprio durante il mese sacro per l’Islam”. Il centro culturale, che riprende domani le sue attività, ha così donato ai migranti del centro di accoglienza “Cittadella della pace” di Pegazzano e ai senza dimora spezzini oltre mille litri di latte e poi datteri, uova, pane, formaggio e altri prodotti. “Quando si passa dalle parole ai fatti, scopri il vero senso della solidarietà – ha commentato il direttore della Caritas don Luca Palei –: desidero quindi ringraziare di cuore i fratelli musulmani per quanto hanno fatto. Abbiamo un dono comune: il tempo! Proviamo a pensare che ogni istante può essere occasione per seminare speranza e che tanti istanti insieme cambiano il mondo. Tutti pensiamo e speriamo di uscire più buoni da questa pandemia, basta volerlo e tutto sarà davvero nuovo”.