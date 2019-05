Gemma d'Oriente dice no alla violenza con le donne con un corso gratuito

La Spezia - Ancora una volta l'Asd Gemma D'Oriente è protagonista di un'importante iniziativa sostenuta dagli assessori Lorenzo Brogi e Giulia Giorgi e promossa dall'ente di formazione Aics, sotto la supervisione del presidente provinciale Michele Mininno, che li ha visti partecipi nella realizzazione di un corso gratuito di difesa personale femminile iniziato il 14 maggio presso la sede in Piazzale Kennedy 81-83, per un totale di sei incontri, coadiuvati dai Sifu responsabili Alessio Flautone e Angelo Iannello per quanto concerne la parte pratica e dalla dottoressa Stephanie Barazzotto per la parte teorica.



"Questo corso ha lo scopo di diffondere il rispetto verso la donna e l'accrescimento della fiducia in se stessi attraverso lo studio di tecniche di difesa personale, sia fisiche che mentali. Un'iniziativa davvero bella nel nostro comune che ha visto già numerose iscrizioni suscitando un notevole interesse nei partecipanti", affermano i titolari della palestra.