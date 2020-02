Gelato e solidarietà, 'Stella marina' vola in Olanda

La Spezia - Il gelato ai fiori della riviera ligure, preparato dal gelatiere Andrea Cabano, della Gelateria Stella Marina, vola in Olanda per la quarta edizione dell’evento The Good Gelato. Una manifestazione di beneficenza, in programma il prossimo 28 febbraio a Utrecht, organizzata in occasione della riapertura estiva, nella città dei Paesi Bassi, della gelateria ‘Roberto Gelato’ del maestro gelatiere Roberto Coletti, Coppa d’Oro mondiale del gelato artigianale nel 2018, alla presenza dei big della gelateria italiana. I proventi dell’iniziativa saranno devoluti al Centro di ricerca per fibrosi polmonare di Utrecht. E il 23 aprile un evento analogo a favore di ANFFAS, denominato “La Bontà del Gelato”, sarà organizzato a Spezia: tutto l’incasso della giornata verrà devoluto all'associazione e a servire il gelato ci saranno personaggi di eccezione della nostra città.