Gelati, caffè e asfalti, l'Arsenale lancia i bandi

La Spezia - Ammonta a 423mila euro la somma posta a base d'asta nell'ambito del bando diramato dal Ministero per la Difesa – Direzione del genio militare per la Marina con l'obbiettivo di eseguire una serie di asfaltature all'interno dell'arsenale militare spezzino. Sei i mesi di lavori previsti dalle carte. Le imprese hanno tempo per farsi avanti con le loro offerte entro le 12.30 del prossimo 15 luglio. Le buste saranno aperte la mattinata del giorno successivo per le verifiche amministrative, mentre il 26 luglio verrà il momento 'topico' della valutazione delle offerte economiche. A spuntarla, da disciplinare, sarà chi garantirà il prezzo migliore, vale a dire il maggior ribasso sulla base d'asta, unico criterio che sarà seguito per l'assegnazione dei lavori.



Sempre l'arsenale, come recita l'avviso diffuso dal reparto amministrativo della base navale, ha lanciato la pratica finalizzata alla stipula di una convenzione per il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e gelati presso gli uffici e le officine arsenalizi. La gara scadrà l'8 luglio. La ditta aggiudicatrice sarà chiamata a installare le macchine per la distribuzione di vivande in una serie di punti predefiniti dall'amministrazione della base. E per ogni automat – se ne prevedono una settantina - la ditta dovrà pagare un canone annuo di 72 euro. La convenzione avrà durata di tre anni e mezzo, prulungabli di 180 giorni. Nelle specifiche tecniche dell'avviso si precisa in modo dettagliato anche quale debbano essere i prodotti: immancabili ad esempio – accanto ad 'anonimi' panini, tramezzini e varia caffetteria – un tris di gelati Algida (Cornetto, Cucciolone e Magnum), Mars, Kit Kat, Twix e quel Bounty il cui sapore tanto piace ma il cui nome certo non ispira bei ricordi in ambiente marinaresco.