Garavini a Furletti: "Ho diritto di critica e libertà di opinione"

La Spezia - "Marco Furletti, segretario della Uiltrasporti della Spezia dice che la mia libertà di opinione si ferma davanti alle iniziative decise dalla Uiltrasporti. Furletti è stato uno dei tanti del sindacato con cui ho avuto a che fare nei miei 6 anni in Acam, abbiamo discusso molto, a volte non ci siamo trovati d'accordo, abbiamo fatto accordi sempre nel massimo rispetto reciproco. Mai mi sono permesso di dirgli che non poteva esprimere giudizi e opinioni su Acam e garantisco che non si è limitato nelle esprimerle". Guadenzio Garavini, ex amministratore unico di Acam e attuale membro del consiglio di amministrazione di Recos, commenta così le dichiarazioni rese a CDS dal segretario provinciale della Uiltrasporti (leggi qui).



"Per quanto riguarda Recos - prosegue Garavini - vi è un confronto aperto: non servono le minacce di possibili ritorsioni, occorre semplicemente continuare il confronto. Poi naturalmente ognuno nella propria autonomia è libero di agire come meglio ritiene. Ma il diritto di critica e la libertà di opinione credo che debbano essere anche nella mia disponibilità".