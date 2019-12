Gara d'appalto corretta, la Cassazione dà ragione a Italy Emergenza

La Spezia - La gara d'appalto per i trasporti secondari, quelli cioè non in emergenza, è la forma corretta di procedere. La Corte di Cassazione dà ragione al Consiglio di Stato, smentisce il Tribunale amministrativo ligure e giudica “inammissibile” il ricorso presentato da Anpas Liguria assieme ad altre dieci associazioni di volontariato: Pubblica Assistenza Humanitas Romito Magra, Pubblica Assistenza Croce Gialla, Pubblica Assistenza Croce Verde Arcola, Pubblica Assistenza Rosso Bianca Lerici, Pubblica Assistenza Vezzano Ligure, Pubblica Assistenza Croce Verde Borghetto Vara, Pubblica Assistenza Croce Verde Levanto, Pubblica Assistenza Santo Stefano Magra, Pubblica Assistenza Croce Bianca Riomaggiore, Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo Onlus.

Tutte si erano costituite contro la sentenza del Consiglio di Stato n.1139/2018 con cui era stata annullata quella del Tar Liguria II Sezione n.512/2017. Messa la parola fine alla diatriba interpretativa sulle decisioni assunte dal Consiglio di Stato con sentenza n.1139/2018: le ricorrenti dovranno pertanto rifondere alla Italy Emergenza, le spese processuali. Il provvedimento, assunto in udienza camerale, stabilisce che, il Consiglio di Stato, annullando la sentenza del Tar Liguria, ha operato correttamente, approvando la procedura a evidenza pubblica adottata dall’Asl5 Spezzino, per l’affidamento attraverso bando di gara “dei servizi di trasporto pazienti nell’ambito dei presidi e stabilimenti aziendali e trasporto materiali sanitari vari intra e extra territorio aziendale”.



La Cassazione ha anche stabilito che il Consiglio di Stato muovendo dalla premessa che il bando impugnato ricadeva nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.50/2016 e, per esso, nella direttiva unionale 2014/24/UE, ha ribadito come “l’affidamento diretto (si restringe) ai soli servizi di trasporto in autoambulanza che possono definirsi di emergenza. Ricordando come: la Corte di Giustizia Europea (ord. 20 giugno 2019 causa C-424/18) si era già pronunciata sulla nozione di “emergenza”nella causa C-465/2017 chiarendo come “il concetto di emergenza non coincide affatto con quello di emergenza-urgenza”. Respinta anche l’eccezione postulata sul principio di eccesso di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato.

Le eccezioni sollevate dall’avvocato cassazionista, Stefano Betti del Foro di Genova, che nei vari gradi di appello ha rappresentato la Italy Emergenza coop sociale, hanno trovato pieno accoglimento nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite. Soddisfazione anche da parte dei soci e dei lavoratori della cooperativa Italy Emergenza che per due anni ha chiesto con tenacia l’applicazione delle norme di diritto unionale e nazionale. Le associazioni ricorrenti dovranno pagare 7mila euro di spese processuali a Italy Emergenza.