Gamberi e frittura mista donati ai senzatetto ospiti della tensostruttura

La Spezia - Non si ferma il sostegno di commercianti e produttori locali ai senza dimora ospiti della tensostruttura realizzata al Centro Sportivo Montagna da Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato in collaborazione con tante realtà associative della Spezia.

I pescatori spezzini hanno consegnato al direttore di Caritas, don Luca Palei, 300 kg di gamberi rosa e frittura mista. Una donazione dei moto pescherecci Michele I , Nuova Amelia, Madonna dello Scoglio, Melina, Etna, Gesù Bambino, Michele Pisani in collaborazione con la Ditta Spezia Pesca srl.