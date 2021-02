Gallotti presidente dell’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea

La Spezia - “Le mie più sincere e vive congratulazioni a Patrizia Gallotti, eletta nuova presidente dal consiglio direttivo dell’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, e a Maria Cristina Mirabello, confermata vice presidente. Sono certo che il grande impegno della neo presidente non mancherà come non è mai mancato in questi anni da direttrice dell’Istituto: la storia e la memoria sono patrimoni fondamentali per le generazioni future e le attività di studio, di ricerca e di promozione culturale dell’Istituto storico sono preziose perché rinsaldano nella comunità tutti i valori della Costituzione e della Repubblica italiana. Un doveroso pensiero al compianto presidente Lorenzo Vincenzi, scomparso improvvisamente che con grande competenza ha svolto negli anni un grande lavoro nell’Istituto”. Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.