Galleria di Marinasco sotto i ferri, modifiche alle corse Atc

La Spezia - Atc ricorda all'ttenza che da Lunedì 10 Giugno 2019, per una durata di sei mesi circa, sono in corso dei lavori manutentivi all’interno della Galleria Marinasco con conseguente istituzione del senso unico alternato in Galleria.



In concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario estivo, pertanto, le corse dirette a Riccò, Borghetto, Sesta Godano, Varese Ligure, Valgraveglia, Padivarma e transitanti dalla Foce, hanno subito una variazione di orario, che è stato pubblicato sul sito aziendale ed alle fermate interessate.



Al fine di una migliore informazione all’Utenza, riportiamo nell'immagine allegata all'articolo i nuovi orari.



Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare l'Infopoint atc allo 800322322 da rete fissa e allo 0187522588 da cellulare e consultare il sito www.atcesercizio.it per informazioni sulle variazioni al servizio.