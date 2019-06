Galleria di Marinasco, primo giorno di senso unico alternato

La Spezia - Una volta conclusi i lavori di asfaltatura di Via Genova, nel tratto che dalla Spezia porta al Passo della Foce, da ieri la Galleria di Marinasco risulta regolata da un cadenzato senso unico alternato. Il tunnel lungo la variante Aurelia sarà sottoposto a lavori di adeguamento degli impianti tecnologici. I lavori all'interno della galleria hanno preso il via ieri, lunedì 17 giugno e fino alla conclusione dell'intervento, sarà istituito il senso unico di marcia, alternativamente in direzione La Spezia (tra le 00 e le 12) e Riccò del Golfo (tra le 12 e le 24), con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa costituita, appunto, da Via Genova.



Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Tutto questo in atteso di conoscere le intenzioni del Ministero riguardo la richiesta di sgravi sui pedaggi autostradali compresi nella tratta La Spezia-Deiva Marina.