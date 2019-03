Galleria Marinasco, scongiurata la chiusura immediata. I lavori partiranno a giugno

La Spezia - Scongiurato l'avvio dei lavori della messa in sicurezza della galleria Marinasco. E' quanto annunciato in una nota della Regione Liguria che il risultato è giunto a seguito di un incontro che si è tenuto in Regione tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, i vertici di Anas, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Ricco’ del Golfo Loris Figoli e il presidente della Provincia Giorgio Cozzani le opere prenderanno il via nelle prime settimane di giugno, in concomitanza cioè con la chiusura delle scuole.

All’incontro con Giampedrone è stata sottolineata con grande determinazione la necessità per i territori di non appesantire eccessivamente la viabilità sulle strade provinciali limitrofe, sulle quali l’assessore ha chiesto un investimento preventivo e propedeutico all’apertura del cantiere che potranno essere eseguiti a carico di Anas. E Contestualmente l’importanza di procedere con i lavori non prima della chiusura della scuole e della riapertura del ponte di Cavanella a Beverino, prevista tra circa un mese.

Due le proposte alternative che sono state quindi presentate da Anas per la gestione del futuro cantiere nel corso della riunione odierna: la prima prevede l’inizio dei lavori il 15 giugno con chiusura totale della galleria fino al 15 settembre e riapertura dal 16 ad una corsia con senso unico alternato o a orario di flussi monodirezionali, fino a fine lavori.

La seconda proposta anticipa invece l’inizio dei lavori al 3 giugno con senso unico alternato ad una corsia dall’inizio dell’intervento fino alla sua conclusione e conseguentemente anche un contestuale aumento dei tempi necessari per eseguire le opere.

Le due proposte verranno sottoposte, in questa settimana, dal presidente della Provincia della Spezia Cozzani ai sindaci del territorio al fine di individuare la soluzione più idonea, in attesa di rivedersi giovedì 4 aprile nella sede della Regione per comunicare ad Anas la soluzione individuata. Nel programma degli interventi di Anas sono stati inseriti anche i lavori propedeutici alla messa in sicurezza della SP 1 via Genova che diventerebbe la viabilità alternativa durante tutto il periodo dei lavori e l’infrastrutturazione definitiva nel programma degli interventi 2020 della via Aurelia nella frazione di Caresana nel comune di Riccó del Golfo, opera attesa dai decenni.

L’intervento sulla galleria Marinasco verrà realizzato e finanziato interamente da Anas attraverso 4, 8 milioni di euro di investimento e prevede la messa in sicurezza complessiva della galleria, con interventi vari sull’illuminazions, sugli impianti di ventilazione sulla segnaletica e le colonnine di soccorso.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione mostrata da Anas e dell’attenzione nei confronti del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – In particolare per aver condiviso con noi un percorso per cercare di minimizzare il più possibile i disagi che, comunque, saranno inevitabili con l’avvio del cantiere, che comunque non partirà prima di giugno, e per essere andati incontro alle esigenze evidenziate dai sindaci e dal presidente della Provincia. Abbiamo così raggiunto un primo importante risultato essere passati da una chiusura immediata e totale della galleria con la contestuale apertura del cantiere che avrebbe comportato un sovraccarico sulle strade limitrofe in un periodo molto delicato per il traffico quotidiano, alla possibilità di procrastinare l’avvio dei lavori con opzioni alternative sulla futura gestione del cantiere con soddisfazione per tutti”.