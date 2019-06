Galleria Marinasco, ecco come funzionerà il senso unico alternato

Provvedimento annunciato per interventi di adeguamento degli impianti tecnologici del tunnel.

La Spezia - E' dunque giunto il momento. Sì perché sulla strada statale 1 VAR-A “Variante di La Spezia”, per consentire gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici all’interno della galleria ‘Marinasco’, dal 10 giugno saranno attive limitazioni tra Riccò del Golfo e la Spezia. Nel dettaglio, fino alla conclusione delle lavorazioni, sarà istituito il senso unico di marcia, alternativamente in direzione La Spezia (tra le ore 00 e le 12) e Riccò del Golfo (tra le 12 e le 24), con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa costituita dalla ex SS1 (Via Genova) in località Foce.



Al fine di ridurre i disagi per l’utenza stradale Anas, in accordo con la Regione Liguria, effettuerà contestualmente all’attivazione del senso unico alternato, lavori di pavimentazione sulla viabilità alternativa ex SS 1 (Via Genova). Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.