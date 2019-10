Galleria Marinasco chiusa del tutto per due settimane

La Spezia - Lavori a due delle gallerie più importanti per tutta la viabilità del capoluogo e, di fatto, della provincia. Salt e Anas stanno proseguendo nei lavori di adeguamento agli standard normativi, per il miglioramento dei sistemi di sicurezza e segnalazione, e negli interventi di manutenzione all’interno, rispettivamente, delle gallerie Fresonara e Marinasco. Il programma dei lavori e il dispositivo operativo per consentirne l’esecuzione e limitare il più possibile i disagi all’utenza e le ripercussioni sulla rete viaria provinciale sono stati esaminati negli scorsi giorni dal Comitato operativo viabilità.



Raccordo La Spezia-Santo Stefano. Per l’esecuzione degli interventi all’interno della galleria Fresonara sono stati programmati scambi di carreggiate: il primo, per i lavori su una canna autostradale, sarà effettuato per la durata di tre settimane, dal 25 novembre al 15 dicembre prossimo, con sospensione dei lavori per tutto il periodo delle festività natalizie. Il secondo scambio di carreggiata sarà effettuato dopo la festività dell’Epifania e avrà sempre la durata di tre settimane.

Successivamente è programmata una ulteriore fase di lavori, per la cui esecuzione sarà prossimamente valutato se proseguire con lo scambio di carreggiata o procedere ad interruzioni del transito, nelle ore notturne, dalle 21 alle 5, per i soli mezzi leggeri; il transito dei mezzi pesanti verrebbe mantenuto a velocità ridotta, all’interno del cantiere sulla carreggiata autostradale, opportunamente scortato in convogli con cadenza temporale concordata tra l’ente concessionario e la Polizia Stradale.



Variante Aurelia. Per quanto concerne la galleria Marinasco, è prevista la chiusura totale nel periodo da martedì 5 a lunedì 18 novembre. La viabilità alternativa è costituita dalla strada “della Foce”. Dal giorno 19 novembre la galleria sarà parzialmente riaperta al transito; i lavori proseguiranno secondo le fasce orarie, come già in corso, con chiusura, di giorno, per esecuzione lavori, riapertura nelle ore notturne e apertura totale nei fine settimana. Gli enti proprietari forniranno la più ampia informazione all’utenza circa la viabilità alternativa.