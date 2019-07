Furletti: "In Recos nessuna minaccia, solo legittime richieste"

La Spezia - Non tarda ad arrivare la replica di Marco Furletti, segretario provinciale Uiltraporti, a Gaudenzio Garavini, membro del cda di Recos ed ex amministratore unico di Acam.

"Riscontriamo con molto piacere che il dottor Garavini segue sempre con particolare attenzione le iniziative sindacali promosse da Uiltrasporti, attribuendosi anche il ruolo di "portavoce" del Gruppo Iren. Ricordo a Garavini, che durante il suo mandato Acam venne condannata dal giudice del lavoro del Tribunale della Spezia per condotta antisindacale nei confronti di Uiltrasporti. Quindi oggi - afferma Furletti - sentire Garavini lamentarsi che la Uiltrasporti vuole impedirgli la libertà di opinione significa dare una rappresentazione del tutto distorta delle vicende sindacali pàssate ed attuali accadute in Acam Ambiente".



Lo scambio, avviato sulle pagine di CDS e rinverdito ieri dalle parole dell'ex manager di Acam (leggi qui).

"Il dottor Garavini, inoltre, non risulta per nulla aggiornato, nonostante ne sia un consigliere del cda, delle vicende sindacali all'interno di Recos. Affermare che "Uiltrasporti sta facendo ritorsioni e minacce in Recos" è falso. L'azienda sta violando il Contratto nazionale di lavoro nei confronti del 50% del proprio personale e questo a tutte le parti (sindacato e azienda) è noto da inizio 2019. E' scontato che di fronte a palesi violazioni dei diritti dei lavoratori il sindacato metta in campo tutti gli strumenti democratici di cui dispone. Non si può derubricare una legittima richiesta a ritorsione o minaccia. Questa - conclude Furletti - è politica sindacale, piaccia o non piaccia".