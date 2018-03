Fuoco alle polveri, tutti i dettagli logistici per la fiera

Presentazione questa mattina in Comune. Tra le novità del 2018: acciughe e sgabei in Piazza Europa... un appuntamento con il pesto.

La Spezia - Cinquecentottantotto banchi rispetto alle 1.200 richieste che arrivano ogni anno. Questi sono solo alcuni numeri relativi alla Fiera di San Giuseppe 2018 la cui presentazione si è tenuta questa mattina in Comune con il sindaco Peracchini e gli assessori Asti e Brogi. Tra le novità di quest'anno anche un momento dedicato al pesto.

Non vi sono certezze sull'inizio della manifestazione ma sicuramente ha radici molto antiche La fiera 'Moderna'. nasco insieme alla costruzione dell'Arsenale militare e le bancarelle non erano molte, ma significativi erano i prodotti esposti.. cui spiccavano le collane di nocciole. dolciumi e giocattoli; si svolgeva nel centro storico con interessamento di parte del viale Amandola, strada che si riferisce all'attuale statale Aurelia che veniva chiusa al traffico. La manifestazione in quei tempi molto sentita dalle popolazioni anche dell'entroterra ligure, che vi prendevano parte sempre numerose, e coincideva con l'apertura al pubblico dell'Arsenale della Manna Militare, che all'epoca promuoveva tutta una serie di iniziative al fine di far conoscere il livello tecnologico raggiunto dal proprio settore nautico, anche con la visita alle numerose navi da guerra ivi compresi sottomarini e navi appoggio.



Quest'anno si terrà nei giorni di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 dalle 8 alle 20. In occasione della Notte Bianca di sabato 17 resterà aperta fino alle ore 22; 588 banchi si snoderanno in un percorso di quasi 4 km per una superficie di circa 15mila metri quadri e saranno collocati nel perimetro compreso tra via Persio (inclusa via Chiodo). piazza Bayreuth, Passeggiata Morin. Saranno interessate Via Don Minzoni, Via Manzoni. Viale Mazzini. Viale Diaz. Via Cadorna Via Pietro Micca, Via Tommaseo, Via Massimo D'Azeglio. Via Chiodo, Via Persi°. radice Molo Italia. Piazza Verdi. Piazza Bayreuth.



Tutti gli operatori...da tutta Italia...da tutto il mondo! Sono 21 gli operatori provenienti dal territorio comunale, 24 quelli provenienti dalla provincia e 543 gli operatori da fuori-provincia. 57 i banchi di porchetta, panini o formaggi e salumi, 65 quelli di dolciumi, frutta esotica e simili (di cui 25 della zona tipica di Lamporecchio), 158 i banchi di abbigliamento; 9 quelli alimentari provenienti dalle zone tipiche d'Italia (Sardegna. Romagna ), 9 di frutta esotica; 52 casalinghi e articoli dimostrativi, 3 i posteggi in cui si vendono prodotti derivanti dalla lavorazione del cinghiale 5 i rivenditori di ceramiche provenienti da zone tipiche di questa lavorazione. 4 i banchi che vendono animali 3 rivenditori ferro battuto A proposito della vendita di animali, e tuttora vigente la disposizione sanitaria di invio della documentazione alla locale AS1, che a sua volta richiede alla Regione Liguria la deroga per gli operatori in regola Piazza Verdi ospiterà circa una trentina di Associazioni Onlus, saranno inoltre presenti gli stand di Spezia Calcio, Costa Crociere e Spiga, che installerà un gonfiabile e farà divertire tutti i bambini in visita alla Fiera grazie ai suoi animatori In Piazza Europa tre giorni nel segno della farinata, grazie al Consorzio della Farinata presente con lo stand attrezzato da sabato 17 a lunedì 19 Sempre in Piazza Europa domenica 18 marzo è in programma l'originale iniziativa "Firma e pesta" dalle 10 alle 14.

Una domenica all'insegna del pesto nelle piazze di tutta la Liguria, a cui ha aderito anche il Comune della Spezia per sostenere la candidatura del pesto genovese fatto con pestello e mortaio come Patrimonio Unesco.

Anche l'Associazione Pro Loco Cadimare sarà presente alla Fiera di San Giuseppe con uno stand in Piazza Europa e per tre giorni i visitatori potranno acciughe fritte e sgabei. Per l'occasione la Pro loco presenterà anche il numero "zero" del nuovo notiziario "Sapori e colori del Golfo" a diffusione gratuita. Nell'area di Piazzale del Marinaio, oltreché alla Pinetina e presso 11 monumento alla Resistenza saranno presenti alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante, per la gioia di tutti i bambini.



Questa l'ubicazione dei servizi principali

- Direzione Fiera (Centro Allende — Viale Mazzini), nel cui ambito saranno presenti. - Magazzino Elettricisti - Direzione Fiera - Servizio Mobilità - Polizia Municipale - Polizia di Stato

Saranno a disposizione alcuni servizi igienici posti in punti strategici della Fiera, ed è previsto un servizio di vigilanza per le notti del 17 e 18 marzo, dalle ore 22 00 alle ore 7.00



LA NOTTE BIANCA.

- PIAZZETTA DEL BASTIONE e PIAZZA GARIBALDI: dl set a partire dalle 21 fino alle 2 di sabato 18 marzo 2018

In occasione della Notte Bianca di San Giuseppe, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l'ordinanza che autorizza tutti i titolari dei pubblici esercizi cittadini di somministrazione alimenti e bevande a prorogare l'utilizzo dei dehor esterni, oltreché allo svolgimento di intrattenimenti musicali dalle ore 17.00 di sabato 17 marzo fino alle ore 2 di domenica 18 marzo 2018. In particolare. il provvedimento consente di organizzare eventi musicali senza ballo. in deroga ai limiti di rumorosità vigenti, sia all'interno degli esercizi sia nei dehor prospicienti. senza necessità di presentare specifiche domande di autorizzazione agli uffici.

Il tutto a condizione che

-le apparecchiature elettroniche e acustiche siano dotate di relativa certificazione tecnica e siano conformi alla normativa Cei; non vengano allestite strutture soggette a collaudo da parte della commissione comunale di vigilanza; non venga superato il limite massimo di 70 decibel dall'edificio più esposto.

Entro le 2 del 18 marzo dovrà cessare ogni utilizzo dei dehor esterni ai pubblici esercizi.

Da sabato 17 a lunedì 19. sarà consentita la possibilità di occupazione del suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali per esposizione della merce, ai sensi dell'art.6, Gomma 6. del Piano del Paesaggio Urbano. In concomitanza con la Notte Banca. considerato il prevedibile e consistente afflusso di persone nelle aree cittadine interessate da eventi e manifestazioni in programma, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza in catena di sicurezza urbana rivolta ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Il provvedimento dispone che, a decorrere dalle ore 21.00 di sabato 17 marzo 2018 e fino alle ore 6.00 di domenica 18 marzo:

è vietata la vendita, in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro; è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche presso i locali e le aree e gli spazi pertinenziali, anche se autorizzati temporaneamente a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico.

Il divieto sarà applicato nelle aree maggiormente interessate dall evento della Notte Bianca di Sa-Giuseppe. ossia nella seguente zona così delimitata Viale Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Spallanzani, Via XX Settembre, Passeggiata Morin, Viale Italia, Viale Amendola.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SAN GIUSEPPE 17-18-19 MARZO 2018

Divieti di sosta a partire dalle ore 7,00 del 16/03/2018 alle ore 10,00 del 20 marzo 2018

1. tutto il quadrilatero compreso tra viale Italia, via Persio. via Chiodo Piazza Verdi e Via XX Settembre (incluse):

2. Piazza Bayreuth:

3. Piazza Europa lato Migliarina adiacente alla piazza (per carico scarico attrezzature)

4. via Veneto tratto antistante piazza Bayreuth

5. Via Fazio e via Tommaseo

6. viale Italia parcheggio presso battellieri (zona riservata a croce rossa e forze dell'ordine);

7. controviale Italia di fronte capitaneria di porto:

8. Via dei Colli tra Piazza Verdi e via Bassi (zona riservata a WF durante la fiera);

9. Via Persio tra via Cappellini e viale Italia (zona riservata a motorini); 10. Via Campanella;



Divieto di transito dalle ore 13 del 16 marzo 12018 alle ore 10 del 20/03/2018

1 tutto iI quadrilatero compreso tra viale Italia via Perso, via Chiodo . Piazza Verdi (esclusa) e via XX Settembre,

2. Piazza Bayreuth ,

3. Via Santarosa,

4. Via Minzoni tra Santarosa e XX Settembre.

Divieto di transito dalle ore 20,00 del 16103/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018 1 Via Chiodo e Piazza Verdi (napertura alle ore 05,00); 2 Via Perso nel tratto compreso tra via Chiodo e viale Italia (riapertura alle ore 05.001: 3. eccetto bus/taxi Via XX settembre (tra via 24 maggio e viale Italia) e via Campanella 4 eccetto bus/taxi corsie bus corsie con segnaleti. provvisoria in viale Italia tra via Persi° e via Campanella



Nei giorni 15-16-17-18-19-20 MARZO 2018 tutti i possessori di pass residenti B.C,D possono sostare in tutte le zone a tariffazione ove non presenti specifici divieti indipendentemente dalla lettera, 2 Piazza Chiodo sosta riservata residenti pass B,C,D dalle ore 7,00 del 16103/2018 alle ore 10,00 del 20/03/2018



Parcheggi serviti da Navetta gratuito nei giorni 17-18-19 marzo 2018

1. Palasport.

2. Piazza D'armi;

3. Area di fronte al centro commerciale "Le Terrazze"

orario navetta Sabato 17/03 8.30-02.30 frequenza 20' — dalle 20,30 alle 02,30 solo da Palasport Domenica 18/03 9.00- 20.30 frequenza 20' Lunedi 19/03 9 00-20,30 frequenza 20'

Potenziamento con frequenza 10' nelle fasce 12.30-15.30 e 16,30-19.30