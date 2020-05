Funzioni religiose, norme anti contagio affisse sulle porte di tutte le chiese

La Spezia - Lunedì scorso 4 maggio è stato celebrata alla Spezia, nella cripta della cattedrale di Cristo Re, la prima cerimonia funebre con una limitata presenza di fedeli (non più di quindici). Altre ne sono seguite nei giorni successivi in varie località, anche all’aperto, come ad esempio sul sagrato della chiesa parrocchiale dell’ospedale. Intanto, come è noto, il presidente dei vescovi italiani cardinale Gualtiero Bassetti ha firmato giovedì scorso con il governo italiano il protocollo di intesa per la ripresa delle Messe festive e feriali con la presenza dei fedeli, protocollo che andrà in vigore a partire dal 18 maggio e, per quanto riguarda le Messe festive, con le “vigiliari” di sabato 23 maggio. Su questo provvedimento, atteso da tempo, e sulle sue modalità attuative torneremo domenica prossima. Vediamo intanto quali sono le regole, già vigenti, per i funerali, sulla base di disposizioni emanate dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Il testo di queste disposizioni è affisso alla porte di tutte le chiese. I punti importanti sono i seguenti: 1. Si raccomanda di non accedere alla chiesa e di non partecipare alle celebrazioni esequiali se sono presenti sintomi di influenza o vi è stato contatto con persone positive a Sars–Cov–2 nei giorni precedenti; 2. Si ricorda per tutti l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C, o di altri sintomi influenzali; 3. Coloro che partecipano alle esequie, comunque non oltre le quindici persone, per poter accedere al luogo della celebrazione devono indossare e mantenere la mascherina protettiva; 4. I partecipanti si dispongano solo nei posti della chiesa debitamente preparati e contrassegnati, curando di mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri; 5. Nel corso della celebrazione non viene scambiato il segno della pace; 6. La comunione viene distribuita esclusivamente sulla mano ai fedeli che ne facciano richiesta, rimanendo essi in piedi al proprio posto. Sarà infatti il celebrante a recarsi da loro per la distribuzione dell’Eucaristia; 7. Al termine della celebrazione, coloro che hanno partecipato alle esequie, nell’allontanarsi in breve tempo, evitino la formazione di assembramenti ed anche di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro. Per ogni ulteriore informazione, le persone interessate sono pregate di rivolgersi per tempo al parroco o al cappellano dell’ospedale.