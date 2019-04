Fumogeni e slogan, in venti manifestano per la scuola

Il corteo era organizzato da Blocco studentesco. La Provincia ha anche incontrato la delegazione. Dagli uffici hanno spiegato loro che la situazione è conosciuta e monitorata e sono previsti piccoli interventi.

La Spezia - Una nebbiolina per i fumogeni ha aperto la mattinata di Piazza Europa dove una ventina di studenti aderenti a "Blocco studentesto" (la "primavera" di Casa Pound) hanno manifestato per la situazione delle scuole dopo l'ultima ondata di maltempo della settimana scorsa.

A colpi di slogan "Né rossi nè neri ma liberi pensieri", "Siamo noi, il futuro dell'Italia, siamo noi" e accompagnati da fumogeni, tricolori e il simbolo di Blocco studentesco (bandiera nera e fulmine cerchiato) il gruppo è arrivato in Piazza Europa poco dopo le nove e con il megafono hanno gridato che le scuole sono pericolose per gli studenti.

Il corteo che non è passato dal centro della strada si è spinto fino ai portici della Provincia, dove per alcuni minuti, hanno ribadito i propri slogan e precisando che sarebbe stata una manifestazione per tutti e chi "Non è qui si mangerà le mani", "Ora chiedermo risposte certe alla Provincia, con date e scadenze".



A monitorare la situazione Polizia, Carabinieri, Digos e Municipale. Poco dopo alcuni studenti sono saliti e si sono confrontati con l'Ente che era già a conoscenza delle segnalazioni presentate dal gruppo (infiltrazioni al Cappellini-Sauro e all'Einaudi-Chiodo) precisando anche che, giusto ieri, i tecnici hanno fatto un sopralluogo all'istituto Carducci. Dagli uffici della Provincia hanno fatto sapere che la delegazione ha preso atto della situazione attuale e gli sono stati presentati i lavori in corso. In sostanza, l'Ente era già a conoscenza della situazione e ha precisato che proprio dopo l'ultima ondata di maltempo ha "censito" tutte le problematiche per intervenire.