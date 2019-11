La Spezia - Sono serviti gli specialisti del Comando zona dei fari e dei segnalamenti marittimi Alto Tirreno arrivati dalla Spezia per restituire a Genova il suo simbolo. Giovedì sera un fulmine ha spento il monumento abbattendosi sulla torre di segnalazione che da secoli avverte i naviganti di essere giunti in porto. Un fenomeno non raro quello di una scarica elettrica che si scarica a terra attraverso la Lanterna, ma questa volta abbastanza violento da determinare un black out durato alcune ore. Appunto finché i tecnici di Marifari non si sono presentati per rimediare all'inconveniente.