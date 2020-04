La Spezia - La solidarietà non ha bandiere. Lo conferma l'iniziativa di un market etnico gestito da alcuni giovani provenienti dal Bangladesh che hanno preparato sacchetti pieni di frutta lasciandoli all'esterno del negozio a disposizione gratuita di chi ne avesse bisogno a causa dell'emergenza Covid-19. "Senza vergogna", si legge nei cartelli.

Il negozio si trova in Viale Garibaldi, all'angolo con Via Napoli.