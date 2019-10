Frijia e Manucci a Melley: "Su Piazza Cavour mente sapendo di mentire"

La Spezia - “Che su Piazza del Mercato ci si possa ancora ragionare non tanto relativamente ai termini della ristrutturazione ma della carenza di parcheggi, problema che si presenterebbe soprattutto durante gli orari serali quando di fatto la piazza ad oggi diventa un parcheggio causa carenza di questi ultimi e presenza elevata, per fortuna, di persone che frequentano la città, è un tema.. Ma che sulla Piazza non ci sia stato approfondimento e dibattito è una bugia del Consigliere Melley il quale sa bene che sull’area il Comune ha attivato un percorso di partecipazione effettuato con tutti i crismi, percorso mai avviato da nessuna amministrazione negli anni passati in merito a nessun tipo di progetto realizzato in città”. Così dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci che sulle dichiarazioni di Melley si dicono esterrefatti: “Melley che parla di street food e altre cose che nemmeno lui sa bene, perché sinceramente il suo intervento non si è mica capito, omette di dire che proprio su Piazza del Mercato non solo ha lavorato la Giunta attivando un percorso di vero ascolto, ma la stessa III Commissione che FDI presiede, ( Maria Grazia Frijia ne è il Presidente) ha attivato diverse Commissioni consiliari sia relativamente al percorso di partecipazione, ma anche per ascoltare tutti gli attori interessati, dalla Giunta comunale e dai tecnici del comune, ai residenti, agli operatori, dalle associazioni di categoria, al Comitato della Piazza. Ma forse Melley non lo sa perché non essendo membro della III Commissione e non ha potuto seguire i lavori, o forse fa finta di non sapere visto che a queste commissione ha partecipato sempre un membro del suo gruppo comunale”

“ E’ una pratica del consigliere Melley continuano i due esponenti di FDI - quella di omettere o dire le cose a metà, infatti poi fa finta di non sapere e non vedere, ma forse perchè a lui non gli frega visto che il suo settore di attività non è quello del food, che sulla piazza ed il centro storico in generale gravitano già tantissime attività, vedi bar, rosticcerie, alimentari, ristoranti, paninoteche, pub ecc ecc che di fatto offrono già un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, e semmai, a nostro avviso, sarebbe opportuno trovare il modo in primo luogo di riuscire a bene valorizzare quelle imprese che già operano in zona, cercando il modo di farle lavorare come si deve, senza invece, come vorrebbe fare lui, creare altre attività commerciali nel settore del food, impoverendo di fatto le vecchie e le nuove attività ”.

“Su una cosa concordo con Melley il tema non è di facile risoluzione, soprattutto perché sulla Piazza pende la spada di damocle dei gravi errori commessi dalle precedenti amministrazioni di sinistra di cui lui ha fatto parte e dei milioni di euro spesi malissimo, parliamo di 14 milioni circa, investiti pessimamente nel passato, del lavorare su una struttura fatiscente e studiata male che dopo pochissimo tempo dal suo restyling faceva acqua da tutte le parti , in senso metaforico e non solo, dell’operare in maniera tale che non ci voglia troppo tempo per riqualificarla perché questo peserebbe moltissimo sugli operatori commerciali e creerebbe disaffezione della popolazione utente del mercato cittadino e soprattutto dobbiamo lavorare con un badget importante ma nello stesso contenuto che non ci consente, ma non lo vorremmo nemmeno, di pensare a progetti faraonici. Insomma Melley ed i suoi amici compagni come al solito dicono bugie e mentono sapendo di mentire”, concludono Frijia e Manucci.