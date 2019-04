Fridays for future, presidio in Piazza Mentana

La Spezia - La sezione spezzina del movimento Fridays for future non si ferma. Domani venerdì 26 aprile alle ore 17.45 organizzerà un presidio in Piazza Mentana (Davanti al teatro Civico) per discutere e insieme costruire lo sciopero globale del 24 maggio. "Sarà un importante momento - si legge nella descrizione dell'evento - per guardare lo sciopero globale anche sui temi ambientali che toccano i nostri territori. Non fermiamoci, organizziamoci!"