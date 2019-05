Fridays for Future, corteo in centro. La Spezia c'è

La Spezia - Anche la Spezia ha risposto ad un nuovo appello per il futuro del pianeta. Il movimento Fridays for Future è tornato in piazza che ha coinvolto non solo i ragazzi, ma anche le numerose organizzazioni che lottano in tutta la provincia per la salvaguardia del territorio, come il comitato contro il Biodigestore o i Murati Vivi di Marola.

Dall'Umbertino, luogo da dove è partito il corteo oggi pomeriggio, ha raggiunto Piazza Europa, passando per Corso Cavour, Via Chiodo e Piazza Verdi. Al termine del corteo, sotto la sede del Comune, avverranno una serie di incontri con le organizzazioni provinciali, arricchiti da interventi di esperti e figure professionali legate al mondo dell’ambiente.