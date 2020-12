Freddo artico e colline imbiancate per il Natale spezzino

La Spezia - Reduci da una vigilia spezzina bagnata, ci apprestiamo a un Natale 2020 caratterizzato da un aumento dell'instabilità meteo a causa dell'ingresso di un nucleo di aria fredda artica, con possibili rovesci o brevi temporali sparsi d'intensità fino a moderata. Questo scenario, così come riferisce Arpal, caratterizzerà in generale la Liguria centro-levantina, ma le lacrimate celesti saranno più probabili sulla nostra provincia, sia al mattino, sia al pomeriggio, quando nello Spezzino le 'quote neve' si abbasseranno fino a 400-500 metri, con possibili candide spolverate anche a quote inferiori.

Previsti accumuli anche moderati sui rilievi di confine, oltre gli 800-1000 metri di altitudine. Venti settentrionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino a 80-90 chilometri orari. E sabato 26 dicembre, secondo giorno di Natale, nelle prime ore della giornata potrebbero esserci spolverate nevose nelle zone più interne dell'entroterra spezzino: si prepari quindi la Val di Vara a veder bianco anche a Santo Stefano. Il 26 ci saranno venti settentrionali fino a burrasca forte (70-80 km/h) su tutta la regione, con raffiche in particolare agli sbocchi delle valli e sui rilievi (possibili raffiche oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti), in graduale attenuazione nel corso della giornata, che si prevede generalmente soleggiata e ventosa. Probabili nuove perturbazioni tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre.