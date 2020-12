Fratelli D'Italia: "In piazza per incentivare i cittadini a comprare in città"

La Spezia - In occasione del Natale Fratelli d’Italia organizza e si mobilita a sostegno delle aziende italiane, i prodotti tipici, il piccolo commercio.

“Domani 12 dicembre dalle 17 alle 19, saremo in piazza Beverini, nel cuore della città, con il nostro gazebo per incentivare i cittadini all’ acquisto di prodotti tipici e a comprare nei negozi sostenendo i piccoli commercianti - si legge in una nota di Fratelli d’Italia La Spezia -. Mai come ora è importante sostenere le nostre aziende, i prodotti del territorio e i negozi di vicinato a fronte di un Governo PD-M5S incapace di dare risposte al tessuto commerciale nazionale. La crisi da Covid19 sta causando danni incalcolabili sia dal punto di vista umano che economico acuito dalle scelte di un Governo che ragiona per codici Ateco anziché comprendere che dietro qualsiasi tipo di piccola o media attività c’è una famiglia, una storia, una tradizione che merita di continuare a vivere ed essere sostenuta a prescindere dalla sua “essenzialità”.

“Domani - concludono -Inviteremo a scegliere attività e prodotti locali per chi ha la possibilità di fare acquisti. Un piccolo gesto, unito insieme a quello di tanti altri, può dare respiro alle tante attività del nostro territorio che si sentono sempre più soffocate dalle scelte inadeguate del Governo Conte”.



(foto: repertorio)