Frana di Montalbano, affidato l'appalto. Presto il via ai lavori

Dopo un complesso iter di gara gli uffici tecnici hanno selezionato il Raggruppamento temporaneo di imprese genovese Edildue - Traversone - Offma.

La Spezia - Sono stati affidati i lavori per la protezione passiva di Via Marconi e gli interventi di mitigazione del rischio franoso compreso tra Via Marconi e Via Montalbano. Come preannunciato dall'assessore ai Lavori pubblici, Luca Piaggi, nei mesi scorsi (leggi qui) il cantiere prenderà dunque il via nelle prossime settimane.



Dopo otto anni di attesa i residenti potranno quindi vedere la luce in fondo al tunnel. La viabilità tra Sarbia e Montalbano, interrotta dalla frana, potrà ritornare alla normalità grazie alla realizzazione di un ponte che sorvolerà l'enorme smottamento, che agisce a una profondità anche superiore ai trenta metri.

L'approvazione e il finanziamento del progetto per 1,2 milioni di euro avevano fatto sperare nell'avvio dei lavori nel corso dell'autunno scorso, ma alcune questioni burocratiche e amministrative hanno causato qualche mese di ritardo.

Lanciata la gara, con il criterio di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, gli uffici di Palazzo civico hanno registrato la partecipazione di quattro imprese: Società Edilizia Tirrena, Carlo Agnese, il Rti Viglietti - Tecnopal - Carpenteria Carena e il Rti Edildue - Traversone - Offma.

A inizio novembre, analizzate le proposte tecniche la commissione presieduta dall'ingegner Gianluca Rinaldi e composta dall'ingegner Riccardo Rolla e dall'ingegner Alessandro Trapani, hanno escluso il Rti Viglietti - Tecnopal - Carpenteria Carena per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto e ha provveduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei punteggi, prendendo atto del fatto che l'offerta economicamente più vantaggiosa era quella proposta dall'altro Rti, che ha totalizzato gli 88,72 punti validi per il primo posto nella graduatoria della gara. L'offerta del concorrente è risultata anormalmente bassa e la commissione ha disposto la trasmissione all'ingegner Claudio Zanini, Responsabile unico del provvedimento, per la richiesta delle giustificazioni riguardanti il prezzo offerto in sede di gara.

Con il parere positivo del Rup, emesso l'8 gennaio scorso, l'affidamento si è sbloccato a favore del Rti Edildue - Traversone - Offma ed è stato ufficialmente concesso ieri. Presto il via ai lavori.