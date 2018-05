Fp Cgil a Villa Andreino: “Necessari investimenti e nuove assunzioni”

La Spezia - Questa mattina Gianni Cargiolli, Segreteria Funzione Pubblica Cgil della Spezia, Stefano Branchi, del Coordinamento nazionale Polizia penitenziaria FP Cgil e Giacomo Tonazzini, delegato FP Cgil presso la struttura di Villa Andreino, hanno svolto un sopralluogo all'interno del carcere spezzino.



Una iniziativa che si inserisce in una campagna nazionale di visione ed ascolto lanciata da FP Cgil, volta al miglioramento dell'attività e delle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria all'interno delle carceri italiane. A Villa Andreino ci sono 150 dipendenti tra civili e Polizia penitenziaria per circa 200 utenti.



“Grazie all'abnegazione ed allo spirito di servizio del personale e della direzione possiamo dire che la struttura di Villa Andreino funziona abbastanza bene- sottolineano i sindacalisti- nell'istituto spezzino mancano però 14 ispettori, 17 sovrintendenti e almeno 15 agenti; sono carenze di personale significative, che incidono pesantemente sull'operatività e che derivano anche dal decreto Madia. Una situazione generale aggravata dalla mancata automatizzazione di cancelli e stanze utenti, e dalla assenza dell'ausilio della tecnologia per la sorveglianza dinamica."



Concludono Cargiolli, Branchi e Tonazzini: "E' necessario quindi indire nuovi concorsi per assumere personale; altrettanto necessari sono nuovi fondi per la manutenzione ed investimenti tecnologici utili per il miglioramento delle condizioni lavorative e dell'efficienza della struttura.”