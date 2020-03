Foto e disegni, il virus fa scattare i concorsi

La Spezia - Non solo il bastone, ad esempio quello brandito dal presidente Toti, ma anche la carota: ci vuole un po' di entrambe le cose, come recita il proverbio, per tenere la gente a casa. Il Comune della Spezia stamani ha lanciato un'iniziativa che opera sul versante della pietanza preferita di Bugs Bunny. Come? Promuovendo un contest fotografico che invita gli spezzini a rivelare i loro scatti, per vedere Spezia catturata da reflex e smartphone in questi giorni in cui non è possibile vederla di persona, se non dalla finestra o in quelle rare e brevi sortite fuori dal portone per recuperare pane e companatico. Tre le categorie: 1) le abitudini spezzine; 2) il paesaggio più bello; 3) la città. Partecipare è semplice, occorre condividere la foto sui social, specificare per quale delle tre categorie si corre e da dove è stato preso lo scatto, usare l'hashtag #contestfotolaspezia, taggare l'account del Comune. I vincitori saranno decretati il 23 marzo e le loro foto saranno pubblicate sul profilo Instagram di Palazzo civico.



Un concorso l'ha promosso anche la Confartigianato spezzina, che, al grido di #andratuttobene, ha deciso di coinvolgere i bambini. I piccolo spezzini saranno chiamati a partecipare scatenando la loro fantaia a suon di disegni. I disegni più belli, selezionati da una commissione di esperti, saranno premiati nel mese di maggio. Il concorso è aperto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 11 anni, figli di imprenditori e figli di lavoratori delle imprese iscritte alla Camera di commercio della Spezia nonchè ai figli dei dipendenti della Confartigianato La Spezia. Il tema sarà il lavoro di mamma e/o papà. Il tema è pensato per distrarre i nostri bambini dall'emergenza del Covid-19, sensibilizzarli al mondo del lavoro, permettere ai genitori di stare insieme ai propri figli, sviluppare la creatività e la fantasia. Per partecipare è possibile inviare alla Confartigianato disegni realizzati con qualunque tecnica (pastelli, pennarelli, acquarelli, cere, etc.), nel formato di foglio A4. Insieme avanno riporrtati i seguenti dati: nome ed età dell’autore, nome del genitore, azienda, e-mail e un numero telefonico. E' possibile mandare i disegni via posta a Confartigianato La Spezia, Via Fontevivo, 19 – La Spezia oppure scansione o foto del disegno allegata via e-mail all’indirizzo: carozza@confartigianato.laspezia.it. Tutte le opere dei piccoli artisti verranno pubblicate sui canali social di Confartigianato La Spezia (Facebook, Twitter e Instagram) successivamente saranno valutate da una giuria interna dell’Associazione, appositamente composta, che selezionerà tre disegni. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria organizzativa di Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286652-11. L'estro ottimista spezzino muove naturalmente anche al di fuori dei concorsi. Disegni, musica, applausi e striscioni, come quello della foto, che arriva da un condominio di Via Bezzecca.