Fossitermi, comitato incontra assessori: "Fiduciosi, ma servono i fatti"

La Spezia - Ieri venerdì 17 maggio una delegazione del Comitato Fossitermi, assieme ad un abitante di via Bione, è stata ricevuta dagli assessori comunali spezzini Manuela Gagliardi e Luca Piaggi per affrontare alcune delle problematiche più urgenti del quartiere, tra le quali: lo stato di degrado di via Bione, le frane di scalinata Perosi e via Fontana, il taglio dell’erba e la necessità di rimuovere un albero caduto in scalinata Perosi 1.



"Gli assessori - si legge nella nota diffusa dal Comitato - si sono dimostrati molto attenti e collaborativi dando risposte soddisfacenti. Per quanto riguarda via Bione, da tempo in stato di degrado, priva di manutenzione e di servizi di pulizie e di illuminazione, gli Assessori si attiveranno per arrivare ad una possibile soluzione tenendo conto del particolare status della strada, in parte proprietà privata, dove i condomini hanno servitù di passaggio sia pedonale che carrabile e, in parte proprietà del Demanio fluviale. La strada è anche utilizzata da molte persone come via d’accesso per raggiungere la vicina Scuola primaria “A. Revere”. In scalinata Perosi sono stati posizionati, all'altezza della frana, dei sensori per monitorare eventuali movimenti della stessa. Lo stesso dicasi per il cedimento in via Fontana, anch’esso monitorato, e con l’impegno di un veloce ripristino. L’albero caduto in scalinata Perosi le cui fronde occupano parte del porticato del palazzo del civico 1, verrà rimosso al più presto. Infine per il taglio dell’erba c’è stato assicurato che verrà fatto entro la fine del mese di maggio

Fiduciosi, ma non paghi fino a quando dalle parole non si passerà ai fatti".