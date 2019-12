Fossitermi, Comitato e residenti addobbano il quartiere

La Spezia - "ll Comitato Fossitermi ha portato il Natale nel suo quartiere! E' stato reso possbile con ul contributo dei commercianti di piazzale Boito e vie limitrofe e del Comitato Fossitermi, nonché del supporto del Comune, siamo riusciti ad illuminare di luce natalizia piazzale Boito e la curva in via Puccini, angolo con via di Birano". Lo scrive in una nota il Comitato che annuncia un'altra iniziativa che si terrà domani mattina, 15 dicembre. "A iniziare dalle 9, il Comitato Fossitermi addobberà, come gli anni passati, il bellissimo ulivo nella curva di via Puccini all'altezza di via Pagella. Vi aspettiamo numerosi. Sarà l'occasione di scambiarci gli auguri di Natale e brindare insieme".