Fortunati: "Ritorniamo a parlare delle condizioni dell'ospedale attuale"

Le criticità del sistema sanitario spezzino secondo l'ex consigliere regionale, che si occupa quotidianamente di sanità lavorando dietro le quinte.

La Spezia - Da anni profonde il suo impegno per rendere il settore della sanità spezzina un po' migliore. Un lavoro che svolge dietro le quinte, senza apparire in prima persona e senza la ricerca delle luci dei riflettori. Sono tantissimi gli spezzini che conoscono Arturo Fortunati e tutti quando lo incontrano per strada si fermano per due chiacchiere e per dirgli un grazie. Quando ti soffermi a parlare con lui dell'Italia di oggi e delle nuove piaghe sociali che affliggono tante persone talvolta noti che la sensibilità lo porta a stoppare parole e pensieri per ricacciare indietro la commozione. Gli ultimi, bambini compresi, sono un cruccio che lo accompagna sempre.

Nel 1994 raccolse un milione di lire insieme ad altre persone attive e si recò dall'allora sindaco Lucio Rosaia insieme a Piercarlo Piccioli per consegnarglieli: erano il primo mattone del nuovo ospedale. Ventiquattro anno fa...

"Allora credevo che avremmo avuto un nuovo ospedale. Oggi un po' meno", afferma rattristato facendo riferimento alle enormi difficoltà che sta attraversando l'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale al Felettino.



Ma lo scetticismo ha radici che affondano nel passato. "Non è stato fatto uno studio geologico... Ci sono ancora indagini in corso sotto il profilo idrogeologico pur essendo a conoscenza dei danni subiti dal vecchio ospedale del Felettino che, dopo la sopraelevazione di un piano, al momento del collaudo ebbe un cedimento importante che di fatto ha portato alla demolizione di quello che restava. Ma questo non è stato considerato, e si è andati avanti senza approfondimenti idrogeologici... Mentre si perdeva tempo per un altare di cui nessuno sembrava sapere niente, sarebbe stato meglio considerare maggiormente certi aspetti. Come può esserci - si chiede - un progetto esecutivo senza delle fondamenta? E anche sulle risorse a disposizione ci sarebbe da ridire...".

"E poi sarà il caso che si riprenda a parlare dell'ospedale attuale - sostiene - e delle condizioni in cui lavorano medici e infermieri e in cui affrontano le cure i pazienti. Invece di fare polemiche sulle varianti e su chi debbano ricadere le responsabilità, i nostri rappresentanti politici dovrebbero farsi un giro al Sant'Andrea. Bisogna riconsiderare in termini moderni gli spazi e puntare forte sulla territorializzazione di un primo soccorso ambulatoriale, anche per alleggerire il Pronto soccorso del peso dei codici bianchi. Mentre gli spezzini attendono di conoscere quale sarà il futuro del nuovo ospedale la sanità non può rimanere nelle condizioni attuali".

Da cambiare quanto prima anche il sistema delle prenotazioni e delle liste di attesa per gli esami diagnostici.

"Sono passati 40 anni esatti dall'entrata in vigore della legge 833, quella con cui è nata la sanità pubblica. Dal 1978 in avanti si è trattato di una conquista che molti ci hanno invidiato, ma siamo finiti a consentire che le cure nella realtà non vengano garantite a tutti nello stesso modo. Ci sono esami troppo costosi, la precedenza deve essere data a chi non si può permettere i costi della sanità privata". Il riferimento di Fortunati è a un fenomeno che si sta verificando ultimamente e del quale non si comprende lo spirito, né tanto meno le modalità di perseguimento del bene comune: accade che alcuni pazienti si rechino al Cup per prenotare determinati esami per i quali, a causa di rotture dei macchinari o lunghe code, si renderebbe necessaria un'attesa di mesi. Poche ore dopo gli stessi pazienti si sono ritrovati sul telefonino il messaggio di una clinica medica che informa che l'esame può essere effettuato nel giro di pochissimi giorni, ma con un prezzo decisamente superiore a quello previsto dal sistema ospedaliero. Sms che puzzano di bruciato e, in fondo, di una mera monetizzazione della salute, che è il bene più prezioso che ognuno ha.



Ma non sono solamente le questioni amministrative e programmatorie della sanità a preoccupare Fortunati, attento, come detto, anche agli aspetti sociali della vita cittadina.

"Il 2018 è stato il primo anno nel quale sono stati necessari ricoveri di minori in Psichiatria. E' un fatto gravissimo, che fa venire i brividi. Vuol dire che stiamo trasmettendo anche ai ragazzini gli aspetti più negativi della vita: così facendo li costringeremo a prendere farmaci per il resto della vita". Fortunati lancia l'allarme, con la speranza che qualcuno, a vari livelli, lo colga.

Non se la passano bene nemmeno i pazienti adulti che hanno a che fare con un sistema di cura di cui Fortunati non condivide le basi. "Le persone sono pervase da incertezze e in questo non aiuta un meccanismo che li porta spesso a fronteggiare diagnosi incerte. La consapevolezza e la speranza dominano la vita, ma spariscono di fronte a pareri e terapie senza certezze. Inoltre - prosegue - sia le cure domiciliari e che quelle in ospedale prevedono il 'consenso informato' e questo deve essere praticato in maniera tale che tutti possano capire sino in fondo a quali cure saranno sottoposti, soprattutto quando si parla di malattia. Quanti rispettano la lettera di Ippocrate? Ha ancora senso o i tempi sono cambiati? A cosa dobbiamo fare riferimento?".



La situazione non è positiva nemmeno nel campo delle cure palliative, dove Fortunati vede all'opera una equipe volenterosa, ma non sufficientemente assortita. "Ci sono troppi casi e esigenze diverse da tumore a tumore. Quali garanzie di assistenza può davvero dare il lavoro che si sta facendo?". E ancora: "Nelle settimane scorse c'è stato un interessantissimo incontro sulla prevenzione oncologica in Mediatica. Le persone che non erano addette ai lavori si contavano sulle dita di una mano. Quando vengono organizzate iniziative così importanti sarebbe meglio promuoverle maggiormente. Abbiamo qualche problema da risolvere, ma in Asl 5 ci sono anche specialità cliniche di prim'ordine, che non hanno nulla da invidiare a quelle di altri sistemi sanitari vicini. Anche la comunicazione deve essere più efficace".



Per concludere Fortunati tocca il tema della sicurezza sul lavoro. "Abbiamo aziende che devono garantire la sicurezza dei lavoratori. Abbiamo la certezza che tutto quello che concerne questo aspetto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, siano fatta in maniera corretta? A partire dal primo gennaio il gruppo di lavoro dell'Ipsal sarà composto da sole undici persone, un dirigente e dieci tecnici. Non è un organico di controllo sufficiente al fabbisogno. Le morti bianche in Italia sono aumentare del 10 per cento nei primi dieci mesi dell'anno, e anche in provincia non siamo secondi a nessuno in fatto di incidenti. Credo che la questione andrebbe affrontata con più responsabilità da chi di dovere".