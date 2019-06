Formazione per gli agenti di Polizia, partecipano in 146

La Spezia - Sono stati 146 gli appartenenti alla varie Forze di Polizia provenienti dalla fascia della nostra nazione compresa tra Torino e la Provincia d Potenza che hanno presenziato all’importante Convegno tenutosi nei giorni scorsi presso la Sala Consigliare della Provincia. Il Convegno Teorico-Operativo, giunto alla sua undicesima edizione, come nelle precedenti edizioni, è stato curato nell’organizzazione dal Dott. Andrea Prassini Direttore Tecnico della Scuola di Formazione Professionale della Spezia. Nell’occasione, come Relatori sono intervenuti: il Prefetto della Spezia Dott. Antonio Garufi che ha relazionato in merito alla L. 132/2018 ovvero il così detto Decreto Sicurezza; il Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia Dott. Antonio Patrono che ha relazionato sugli accertamenti biologici da effettuarsi in caso di guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; il Comandante della sottosezione Polizia Stradale di Brugnato (SP) Sost.Comm. Stefano Rossi che ha relazionato sulle ultime modifiche che hanno novellato il Codice della Strada. Il Moderatore della Giornata di Formazione è stata curata dall’Assessore alla Sicurezza Dott. Gianmarco Medusei che ha saputo brillantemente e professionalmente intrattenere i circa 150 appartenenti alle varie Forze di Polizia e presentando tutti i Relatori intervenuti. L’organizzatore, Dott. Andrea Prassini, cui è stata passata la parola per i saluti iniziali, ha così aperto i lavori: “spesso serpeggia il luogo comune che le Istituzioni e gli appartenenti alle Forze di Polizia non siano presenti e che non si adoperino abbastanza nello specifico delle loro attribuzioni. Oggi si è avuta l'ennesima dimostrazione che questo non sia assolutamente vero. Infatti in questa Giornata di Formazione, le Istituzioni sono tutte presenti, ottimamente rappresentate ed in totale coesione con le Forze di Polizia. Tutti insieme uniti da un alto senso del dovere e spirito di servizio, ricordando che ci sono colleghi che nella giornata odierna sono venuti anche in ferie e da lontano, per assistere a questo momento di formazione. L'emblema dell'alto spirito di servizio, vorrei ricordarlo oggi in quello che è un giorno piuttosto particolare. Infatti il 23 maggio viene ricordato per un tragico evento di 27 anni fa quando il nostro Giudice Giovanni Falcone rimase vittima insieme ai Colleghi della scorta, nella tristemente nota strage di Capaci. Emblema perché come sappiamo il Giudice Falcone ha fatto dello spirito di servizio la propria ragione di vita." Al termine del proprio discorso il Dott. Prassini ha partecipato ai convenuti un breve video che riassumeva due celebri interviste al Giudice Falcone e dove si è appunto sottolineato l’alto spirito di servizio. Lo stesso Prefetto al termine ha voluto sottolineare il toccante momento della conferenza. La Giornata è stata patrocinata da Regione Liguria rappresentata per l’occasione dalla Consigliera e Senatrice Stefania Pucciarelli, dalla Provincia della Spezia, rappresentata dalla Consigliera e Presidente della prima commissione provinciale affari istituzionali, bilancio e polizia provinciale Dott.ssa Patrizia Saccone e dal Comune della Spezia dall'Assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei, moderatore.



L’organizzazione ringrazia per la collaborazione IPS I Professionisti della Sicurezza presieduta dalla Criminologa Dott.ssa Monica Di Sante; Helian Srl Viasat Group, società produttrice di Street Control, apparecchiatura in dotazione a varie Forze di Polizia per la rilevazione di illeciti quali la mancata copertura assicurativa, la revisione ed il furto, rappresentata durante il Convegno dall’Ing. Silvio Foschi Direttore Generale e Costa Crociere Spa per aver messo a disposizione una vasta area adibita a parcheggio e dedicata ai numerosi convenuti arrivati con le auto da fuori città.