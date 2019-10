Formazione cristiana, corso con la Diocesi

La Spezia - Un nuovo corso di formazione destinato a coloro che desiderano vivere un‘esperienza formativa riguardante la pastorale familiare, coppie, religiosi, animatori, prenderà il via domenica prossima 27 ottobre alle 16 nel salone San Vincenzo a Casa Massà, in via Cadorna 24 a La Spezia. L’ufficio Diocesano di pastorale famiglia propone un percorso che intende curare la formazione cristiana della persona, con particolari attenzioni agli aspetti della pastorale familiare. L’obiettivo è consentire di acquisire strumenti operativi per la conduzione dei gruppi famiglia parrocchiali o diocesani, di crescere in comunione, di formarsi per vivere il Vangelo della gioia ed infine di essere più efficaci nell’annunciarlo. “Operai per la tua Messe” è un percorso che vedrà come relatori consulenti che collaborano con l’Associazione La Famiglia Odv, docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure di Genova, dal nostro Vescovo, dalla Casa della Tenerezza di Perugia, dall’Ufficio di pastorale famiglia di Pescia. Relatore dell’incontro inaugurale di domenica prossima sarà il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Per iscrizioni inviare mail a: marcomargi@yahoo.it oppure telefonare al numero: 328–5834990 / 347–3830449.