Formaggi in evoluzione, iniziativa dell'Onaf con i ragazzi del Casini

La Spezia - Bella lezione della delegazione spezzina dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, per gli studenti delle classi terza, quarta e quinta del corso serale dell’Istituto Professionale Alberghiero, Giuseppe Casini della Spezia.

Il delegato Onaf, Eros Bianchi in collaborazione con l’insegnante Lauriana Roberto, hanno invitato a dialogare con gli studenti, Santo La Pira, casaro della Cooperativa Casearia Val di Vara sulle caratteristiche produttive, partendo dalla nutrizione delle mucche, all’ottenimento del latte, alla sua trasformazione in formaggio e successivamente affinato seconda tipologia specifica.

L’incontro, finalizzato alle tematiche legate alla cultura, tradizione e tipicità dei nostri territori, si è conclusa con l’analisi sensoriale di due formaggi realizzati da Santo La Pira. Il “Gratta” ottenuto da latte crudo seguendo una ricetta tradizionale della Val di Vara ed il “Vaise”, formaggio stagionato biologico in fossa.

Per chi fosse interessato a partecipare al corso di 1° Livello Onaf per assaggiatori di formaggi, che si terrà da metà gennaio a Sarzana, può contattare per informazioni il 328 3542181 o per posta elettronica sp-ms@onaf.it.