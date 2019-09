Formaggi, impronta ecologica e musica. I temi del secondo appuntamento col Bio Garden Party

La Spezia - Bio Garden Party, secondo appuntamento domani sera, venerdì 20 settembre con l’evento cultural-musical-gastronomico organizzato per tre venerdì consecutivi da Aidea, Associazione Orti di San Giorgio, Slow Food Condotta la Spezia – Golfo dei Poeti, con il patrocinio del Comune della Spezia, assessorato all’Ambiente.



Dopo la degustazione di testaroli e acciughe di venerdì scorso – allietata dalle note jazz della Monday Big band – sarà il formaggio il principale protagonista della serata di domani venerdì 20 settembre. I prodotti sono stati selezionati da Angela Del Santo di Arte Bianca, un presidio Slow Food nel centro storico che per l’occasione proporrà formaggi a latte crudo prodotti in malga o alpeggio da piccole realtà di produzione del territorio. La prima parte della serata di domani si intitola "Parlando di Cheese" ovvero Cheese 2019, l'evento sui formaggi in programma a Bra dal 20 al 23 settembre, una delle più importanti kermesse mondiali dedicati al formaggio.



Ma non solo. Nella verde cornice del parco delle Clarisse – precisamente nell’area all’aperto del Poggio Orto Bar - si parlerà di ambiente grazie alla cooperativa sociale B-leaf. "Eco-Footprint, l’impronta ecologica: quanto impatto creiamo sulla terra" sarà il tema della conferenza a cura di Francesca Cantieri, Livia Susana Crespo, Isabella Torniai.

"Perché abbiamo scelto questo tema? Quest’estate - spiegano Cantieri, Crespo e Torniai - si è parlato molto dell’Earth Overshoot Day, il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, che quest’anno si è verificato il 29 luglio. Il primo EOD è stato nel dicembre del 1971, ciò vuol dire che sino al 1970 il bilancio tra consumi e risorse del pianeta era ancora positivo, si consumava meno di quello che il pianeta produceva; sono passati 48 anni e dal ’71 ad oggi non è più così e la situazione sta peggiorando, perché mentre nel ’71 l’EOD è stato nel mese di dicembre, pian piano la data è scesa abbastanza gradatamente: negli anni ’80 era novembre, negli ani ’90 ottobre e dal 2000 ad oggi si è passati da settembre a luglio, quindi in realtà la data è sempre più anticipata".

Ma che cos’è l’impronta ecologica? "L’idea di impronta ecologica - proseguono le tre giovani professioniste - è ‘nata’ negli anni ’90 da Mathis Wackernagel e William Rees, il primo è un’ambientalista svizzero che oggi è presidente del Global Footprint Network mentre il secondo è un professore della British Columbia University a Vancouver. Nel 1995 hanno scritto il libro "Our ecological footprint: reducing human impact on the earth - L'impronta ecologica: come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra che in Italia è stato tradotto e pubblicato nel 2008. In questo libro per la prima volta hanno spiegato il concetto di impronta ecologica. L’impronta ecologica è uno strumento che basandosi su diversi indicatori misura in superficie terrestre l'impatto dell'uomo sulla natura, quindi esprime la quantità di spazio, di mq o ettari necessari a rigenerare le risorse che usiamo e a smaltire i rifiuti che produciamo. L’impronta ecologica si può misurare sia per il singolo individuo, sia per intere nazioni sia a livello globale.

Attualmente sono consumate risorse pari al 60% in più della capacità di rinnovamento annuale della Terra, in altre parole globalmente oggi abbiamo bisogno di 1,7 pianeti per soddisfare le richieste che facciamo alla natura o ci vogliono 19 mesi per rigenerare quello che prendiamo in un anno.

Questo a livello complessivo, perché ogni nazione ha la sua impronta ecologica, per cui ad esempio negli Stati Uniti lo stile di vita medio delle persone porterebbe ad avere bisogno di 5 pianeti, in Italia avremmo bisogno di 2,6 pianeti, mentre in India nemmeno di un pianeta (0,72)".



Finale in musica dalle 20 con la band degli Inaffidabili composta da Nicola Bazzani, chitarra e voce - Tania Lunghi, voce - Massimo Furno, tastiere - Andrea Mori, batteria - Simone Cargiolli, tromba/ukulele - Walter Roncone, basso.

Messo alle spalle il primo disco “E poi svanì la notte”, Gli Inaffidabili hanno da poco mandato in stampa “Cadono due viole”, album che vedrà la luce a breve.



La degustazione inizia alle 18.30 e termina alle 19.30 e costa 10 euro a persona (necessario prenotare perché i posti sono limitati, Bar il Poggio 347 8438442 e 346 372021, le degustazioni includono i prodotti protagonisti di ciascuna degustazione e due calici di vino a persona), a seguire il seminario sull'ambiente e il concerto a ingresso gratuito.



"L’obiettivo del Bio Festival - spiegano gli organizzatori - è quello di valorizzare l’esperienza dell’agricoltura urbana, il rapporto con il mondo agricolo e le produzioni di qualità che sono il frutto della conservazione delle tradizioni e di antichi saperi, nel rispetto della biodiversità vista come valore da perseguire e tutelare. L’esperienza degli orti urbani infatti, non rappresenta solo una risorsa concreta per le persone, ma anche un ambito promotore di nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura, l’educazione ambientale, la crescita personale, l’amicizia, lo sviluppo di capacità, l’inclusione e la coesione sociale".

Degustazioni a cura di SlowFood Condotta La Spezia – Golfo dei poeti; vino a cura delle associazioni Orti di San Giorgio e AIDEA.