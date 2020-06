Food & beverage, riprendono i corsi in aula di Confcommercio

La Spezia - Riprendono i corsi in aula di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Si riparte con l’Haccp. In programma sia il corso base che l’aggiornamento. Tutte le lezioni si svolgeranno nella sede di via Fontevivo 19F, alla Spezia. Le iscrizioni per una nuova sessione del corso obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (HACCP), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage, sono quindi aperte.

Le lezioni si svolgeranno da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno. Di seguito il programma delle lezioni:

Martedì 16 giugno 14 – 18 Modulo A

Mercoledì 17 giugno 14 – 18 Modulo B

Giovedì 18 giugno

14 – 16 Allergeni

16.30 – 18.30 Pesca



I camerieri hanno l’obbligo di sostenere il modulo A + la lezione sugli allergeni. I cuochi dovranno invece frequentare il modulo A e il modulo B, e chi lavora anche con il pesce, dovrà aggiungere ai due moduli le due ore dedicate alla pesca.

Durante la sessione di giovedì 18 giugno ci sarà l’intervallo di mezz’ora tra i due moduli in modo tale da poter sgombrare l’aula e sanificarla prima della lezione successiva. Due invece i corsi di aggiornamento messi a calendario. L’aggiornamento rivolto ai titolari di azienda, responsabili del piano di autocontrollo, agli addetti alla preparazione e produzione di alimenti si svolgerà martedì 7 luglio dalle 14 alle 18, mentre l’aggiornamento rivolto agli addetti alla

vendita e somministrazione di alimenti avrà luogo mercoledì 8 luglio sempre dalle 14 alle 18. Le date fissate nel calendario precedente per giugno sono annullate.Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.