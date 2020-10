Fondazione, via al bando "Comincio da zero" per dare servizi educativi e di cura alla prima infanzia

La Spezia - Venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 16, Fondazione Carispezia organizza la presentazione on-line del bando “Comincio da zero” di Con i Bambini promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: il fondo nazionale sostenuto dalle Fondazioni di origine bancaria, tra cui Fondazione Carispezia, e nato dall’accordo tra Acri (Associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni), Forum Nazionale del Terzo Settore e Governo.

“Comincio da zero” ha l’obiettivo di incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una maggiore necessità, e si rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo settore. Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti a incrementare e qualificare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più fragili. I progetti potranno avere una dimensione regionale (con un plafond complessivo dedicato pari a 22 milioni di euro) oppure interregionale (con un plafond complessivo pari a 8 milioni di euro), prevedendo in questo caso interventi al Nord, al Centro e al Sud. Complessivamente, sono a disposizione 30 milioni di euro. La scadenza è fissata al 4 dicembre.

Per iscriversi alla presentazione online, in cui verranno approfonditi obiettivi e punti chiave del bando, è obbligatoria la registrazione entro mercoledì 28 ottobre al link https://it.surveymonkey.com/r/bandocominciodazero.

Informazioni: www.fondazionecarispezia.it.



Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini ha pubblicato ad oggi nove bandi, selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. www.conibambini.org.