Fondazione, nel Cda anche il medico Poletti

La Spezia - Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Carispezia, ha completato in questi giorni le procedure di rinnovo degli Organi statutari dell’Ente. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto, oltre che dalla Presidente Claudia Ceroni, dai Consiglieri: Giulia Micheloni, 46 anni, già Consigliere di Amministrazione della Fondazione dal 2016, ha ricoperto in precedenza il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Ortonovo e di Assessore alle Politiche Sociali e Ambientali della Provincia della Spezia. Collabora con cooperative sociali nel coordinamento di servizi educativi e territoriali e svolge attività di consulenza per la progettazione socio-sanitaria e di valutazione di progetti presso enti pubblici e privati. Simone Lazzini, 47 anni, già Consigliere di Amministrazione della Fondazione dal 2016, è professore di Economia Aziendale presso l’Università di Pisa e Presidente del relativo corso di laurea. Ha svolto attività didattiche e di ricerca in favore di istituzioni nazionali e internazionali ed è Vice Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Health Technology Assessment.



C'è poi Giampaolo Poletti, 56 anni, che svolge la professione di medico di medicina generale, con specializzazione in

anestesia e rianimazione. Consigliere dell’Ordine dei Medici della Spezia, è membro del Collegio di direzione in rappresentanza dei medici di medicina generale presso l’ASL 5 Spezzino, della Commissione aziendale per l’aggiornamento dei medici di medicina generale, della Commissione aziendale di verifica dell’appropriatezza prescrittiva. Svolge inoltre l’attività di medico sociale dello Spezia Calcio. E ancora Roberto Tregrosso, 54 anni, commercialista, già membro del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio della Spezia Spa dal 2004 al 2010 e del Collegio Sindacale della Fondazione dal 2013 al 2016, è consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia. Ha ricevuto incarichi professionali in diverse società e presso tribunali, oltre a ricoprire la carica di componente degli organi di vigilanza di enti pubblici e privati.



Il Collegio Sindacale sarà composto dai sindaci effettivi Alberto Funaro, Enrica Angella e Cristiana Malatesta e dai Sindaci supplenti Alessandra Marossa e Riccardo Sala. Nella medesima seduta è stata nominata vice presidente del Consiglio di Indirizzo Cinzia Sani.