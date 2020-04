Fondazione Ciani dona 30mila euro alla Pubblica Assistenza

La Spezia - In questo momento di particolare difficoltà, dove tutti sono impegnati a tentare di superarla, la Fondazione Ciani ha deciso, nell'ambito della sua missione, di aiutare la Pubblica Assistenza della Spezia con un'importante donazione di 30.000 Euro che ha consentito di poter affrontare con maggiore serenità i pesanti costi per l'emergenza, in particolare per le dotazioni di sicurezza necessarie a salvaguardare i nostri militi. "Si sottolinea la sensibilità dimostrata dal dottor Salvatore Barbagallo, consigliere della fondazione Ciani, che nella sua capacità professionale ha compreso le necessità inderogabili - spiega il presidente della Pubblica Assistenza della Spezia Andrea Frau -. Un ringraziamento anche ai singoli cittadini che hanno a loro volta effettuato donazioni a tale scopo".