Fondazione Carispezia, un altro bando per affrontare l'emergenza

La Spezia - Fondazione Carispezia promuove un ulteriore bando nell’ambito degli interventi a favore del territorio per contrastare l’emergenza coronavirus con l’obiettivo di supportare le associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi che, grazie alle loro attività, hanno contribuito nel 2020 a contrastare gli effetti negativi prodotti dal diffondersi dell’epidemia.

Il bando, con scadenza il 22 dicembre alle 13, è riservato alle associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi operanti in ambito socio-assistenziale nel territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana.



L’importo massimo richiedibile è pari a 3.000 euro. Nell’attribuzione delle risorse, la Fondazione darà priorità a quei soggetti non ancora destinatari di contributi nel 2020. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale ROL – Richieste e Rendicontazione On Line, accessibile dal sito internet www.fondazionecarispezia.it nella sezione “Contributi”, in cui è disponibile il testo integrale del bando.