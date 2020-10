Fondazione Carispezia sostiene le scuole con oltre trecentomila euro

La Spezia - “Con questo bando contribuiamo ad aiutare le scuole in una fase in cui il protrarsi dell’emergenza sanitaria continua a rendere essenziali l’aspetto della sicurezza anti-Covid all’interno degli istituti e il potenziamento di attività e strumenti capaci di favorire il regolare svolgimento delle lezioni". Andrea Corradino annuncia il sostegno concreto di Fondazione Carispezia attraverso il bando dedicato, chiuso lo scorso 15 settembre, dal quale sono scatruiti 32 interventi a sostegno delle scuole del territorio per garantire un ritorno alle attività didattiche in sicurezza. "L’attenzione della Fondazione verso questo mondo è centrale e lo sarà anche in futuro: la scuola e i giovani rappresentano un bene di primaria importanza da proteggere e valorizzare attraverso l’ascolto dei bisogni e la promozione, in collaborazione con altri enti del territorio, di iniziative che possano sostenerli nei diversi aspetti della loro crescita formativa e professionale” - ha aggiunto l'avvocato, presidente del sodalizio di Via Chiodo.



Di che cosa si tratta in sintesi? Del potenziamento della connessione internet per coprire aule o laboratori e fornire un servizio adeguato sia agli studenti in presenza che a quelli che si collegano da casa, dell'acquisto di attrezzature informatiche utili alla didattica digitale integrata (come tablet e notebook) da dare in comodato d’uso a studenti in difficoltà economiche o con fragilità, della riorganizzazione e adeguamento di spazi interni ed esterni alla scuola per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid, acquisto di dispositivi, prodotti e materiali funzionali a limitare il rischio del contagio. Il bando, chiuso il 15 settembre scorso e promosso nell’ambito delle iniziative per contrastare l’emergenza Coronavirus, è nato dal confronto con il Tavolo dell’Istruzione Superiore e il Tavolo dell’Istruzione Primaria, a cui partecipano tutti i dirigenti delle scuole del territorio, per rispondere al bisogno degli istituti di accogliere gli studenti in sicurezza in base alle normative anti-Covid e potenziare attività e dotazioni strutturali utili a permettere un rientro a scuola il più efficace possibile.



Le esigenze specifiche sono state individuate dai singoli istituti nei progetti presentati attraverso questo bando, che prevedeva un importo massimo richiedibile pari a 10.000 euro ad intervento. La Fondazione, data la rilevanza di questo tema, ha ampliato le risorse inizialmente stanziate per il bando da 300 mila euro a 315 mila euro per finanziare tutte le richieste risultate ammissibili. Gli studenti beneficiari di questi interventi – che riguardano scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado su tutto il territorio della provincia spezzina e della Lunigiana – sono complessivamente circa 15mila. Gli esiti del bando sono consultabili sul sito www.fondazionecarispezia.it.