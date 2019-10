Fondazione Carispezia, online il bando a sostegno per le associazioni senza fini di lucro e gli enti religiosi

La Spezia - Fondazione Carispezia, come di consueto a fine anno, pubblica il bando di erogazione “Sostegno attività annuale delle associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi”, che mette a disposizione 100 mila euro a favore delle realtà del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana impegnate nell’ambito del welfare e dell’assistenza alle categorie sociali più fragili.

Il bando – con scadenza il 15 novembre 2019 alle ore 13.00 – è riservato alle associazioni senza fine di lucro che nel corso dell’anno abbiano svolto iniziative in almeno uno dei seguenti ambiti: supporto alle varie forme di povertà; attività sportiva finalizzata allo sviluppo socio-educativo di giovani e/o persone disabili; interventi di protezione civile e di tutela ambientale, supporto agli anziani. Possono presentare una domanda di contributo anche gli enti religiosi che abbiano svolto almeno una delle seguenti attività: supporto alle varie forme di povertà; interventi di piccola manutenzione su immobili e/o attrezzature destinati alle iniziative svolte in ambito socio-educativo. L’importo massimo richiedibile è pari a 3.000 euro.

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale ROL - Richieste e Rendicontazione On Line, accessibile dal sito internet www.fondazionecarispezia.it nella sezione “Contributi”, in cui è disponibile il testo integrale del bando.



Lunedì 21 ottobre alle ore 15:00 e in replica alle ore 16:30, presso la sede della Fondazione (via D. Chiodo 36 – La Spezia), è previsto un incontro formativo della durata di un’ora relativo all’utilizzo del portale ROL – Richieste e Rendicontazione On Line.

Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione al link https://it.research.net/r/portalerol.