Fondazione Carispezia, Alberto Funaro eletto presidente del collegio sindacale

La Spezia - Nella seduta del 28 giugno scorso si sono insediati, per il triennio 2019-2021, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carispezia, composto oltre che dalla Presidente Claudia Ceroni dai Consiglieri Giulia Micheloni, Simone Lazzini e Roberto Tregrosso, e il Collegio Sindacale, di cui fanno parte i sindaci effettivi Enrica Angella, Cristiana Malatesta e Alberto Funaro (sindaci supplenti: Alessandra Marossa e Riccardo Sala). Il Collegio Sindacale ha provveduto ad eleggere presidente Alberto Funaro fra i propri componenti. La neo Presidente Claudia Ceroni ha sottolineato “la rilevanza del lavoro che attende tutti i nuovi componenti degli organi, assicurando una fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente a favore dell’intera comunità”.



Nell’ambito della fase di rinnovo della governance, il Consigliere di Indirizzo uscente Andrea Squadroni - giornalista, con esperienze nel mondo sindacale e nella pubblica amministrazione - e Alessandro Zaccuri, già consigliere di amministrazione dal 2016 al 2019 ? giornalista per il quotidiano “Avvenire”, narratore e saggista ? in relazione alle competenze e al prezioso contributo fornito all’Ente in questi anni, in particolar modo nel settore culturale, continueranno a prestare la propria opera per la Fondazione all’interno della società strumentale Fondazione Eventi e Iniziative Sociali srl, quali consiglieri di amministrazione. L’ente strumentale si occupa in prevalenza di organizzare e gestire eventi e manifestazioni culturali a favore di Fondazione Carispezia e di terzi. Tra le principali iniziative organizzate rientrano gli eventi di rilievo nazionale “Festival della Mente”, la cui prossima edizione si terrà dal 30 agosto al 1° settembre a Sarzana, “Concerti a Teatro”, la stagione di musica classica al Teatro Civico della Spezia giunta nel 2019 alla quinta edizione, e le mostre allestiste negli spazi espositivi della Fondazione.