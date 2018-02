Foibe ed esodo giuliana-dalmata, conferenza all'Allende

La Spezia - Domani al centro "Salvador Allende" si terrà alle 18 una conferenza dal titolo “Foibe e esodo giuliano-dalmata: per non dimenticare”, organizzata e introdotta da Stefania Pucciarelli. Interverranno come relatori: Alberto Rosselli, storico e giornalista; Claudio Eva, prof. uniGe e consigliere comitato direttivo A.N.V.G.D. (Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia) Genova; e Fulvio Mohoratz, delegato per la Liguria alla presidenza nazionale A.N.V.G.D. Modera lo storico Fabio Bozzo.



"Ho voluto organizzare la conferenza di domani senza alcun simbolo di partito - spiega Pucciarelli - la mia intenzione, difatti, è attirare l’attenzione dell’opinione pubblica in vista del Giorno del Ricordo 2018 su una parte buia e dolorosa della nostra storia. Riconoscendo e commemorando la tragedia dei nostri connazionali giuliano-dalmati che durante i colpi di coda della seconda guerra mondiale hanno subito l’eccidio e l’esilio dalle proprie terre. Come sosteneva George Santayana - ha concluso Stefania Pucciarelli - non dimentichiamo, perché coloro che non ricordano il passato sono destinati a ripeterlo".