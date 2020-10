Fogne e acquedotto, a levante un intervento da 3.3 milioni

La Spezia - Prosegue l'opera di realizzazione della rete fognaria volta a garantire il corretto allacciamento al sistema fognario cittadino e superare il fenomeno degli scarichi abusivi in mare. Nei giorni scorsi il CdA di Acam Acque ha approvato la progettazione definitiva dei lavori di Completamento della rete fognaria nera nel levante del Comune della Spezia – Collettore fognario principale di Viale San Bartolomeo (Muggiano – Ingresso M.M. ex Mariperman) e contestuale rinnovamento rete idrica. Rif. PDI N093. “Prosegue il nostro impegno per un mare più pulito – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – il completamento della rete fognaria nel levante del Comune è fondamentale per dare una risposta concreta alle esigenze e alle richieste dei cittadini, sempre più attenti alla questione ambientale. Abbiamo investito 15 milioni di euro per la rete fognaria nei quartieri di Mazzetta, Valdellora, Canaletto, Fossamastra, Muggiano e Pitelli, cambiando le reti idriche anche nei quartieri di Sarbia e Campiglia. Ringrazio Acam Acque per il grande impegno e la grande sinergia dimostrata in questi anni con l’Amministrazione.”



Il progetto prevede l’estensione della infrastruttura fognaria nera, costituita da rete fognaria a gravità, tre impianti di sollevamento reflui con relativa condotta in pressione, nella zona di città che si sviluppa lungo viale San Bartolomeo compresa tra l’area industriale Fincantieri S.p.A. di Muggiano (incrocio via Pio Ferro) a levante e Porto Lotti a ponente. L’obiettivo dell’intervento è creare un’infrastruttura fognaria nera connessa al depuratore cittadino degli Stagnoni, al servizio di tutte le attività commerciali e industriali fronte mare e costituire una capillare rete fognaria nera a cui allacciare i nuclei abitativi adiacenti (Muggiano, Ruffino e San Bartolomeo). L’intervento rappresenta il naturale proseguimento del progetto di realizzazione del Sistema fognario del levante del Golfo della Spezia, per il quale è in corso di realizzazione il 1° stralcio, nel tratto di Viale San Bartolomeo compreso tra Porto Lotti e l’incrocio con Via delle Casermette.



La rete nera di progetto avrà uno sviluppo complessivo di circa 2.810 m circa comprensivi di circa 1.440 m di condotte a gravità e 1.370 m di condotte in pressione. La posa delle tubazioni avverrà interamente in Viale San Bartolomeo. E' prevista la realizzazione di tre impianti di sollevamento fognario costituiti dalla camera di aspirazione, dalla vasca di calma e dalla condotta premente, dotate di sistema di monitoraggio e controllo direttamente e costantemente collegate alla sala operativa aziendale.



Contestualmente alla realizzazione dei collettori fognari è prevista la posa di un tratto di rete acquedottistica a completamento e potenziamento della rete esistente, in particolare la posa di una tubazione principale in ghisa sferoidale denominata Acquedotto Fornola nel tratto compreso tra Porto Lotti a ponente e l’area industriale occupata dalla Fincantieri S.p.A. (incrocio via Pio Ferro) a levante di cui i primi 1.100 m circa da realizzarsi con una tubazione di diametro 300 mm che si riduce nei successivi 1.100 m circa ad una tubazione di diametro 250 mm. Nel tratto compreso tra Porto Lotti e l’incrocio tra Viale San Bartolomeo e Via Luigi Rizzo, è prevista la posa di una seconda linea di acquedotto, denominata Acquedotto SAT, in parallelo alla principale sempre in ghisa sferoidale di diametro 300 mm per una lunghezza complessiva di circa 520 m.



La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 3.305.486,29 oltre IVA; la quota parte relativa alla rete fognaria nera ha un valore pari al 65,30% dell’importo e la restante parte, pari a 34,70%, è attribuita alla rete acquedottistica. L’importo dei lavori e forniture ammonta a € 2.462.962,89 comprensivi di € 45.311,44 per gli oneri relativi alla Sicurezza.