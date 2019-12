Flashmob di Nudm: "Un violador en tu camino alla Spezia"

La Spezia - "Non Una di Meno La Spezia chiama tutte le donne e soggettività dissidenti a unirsi al grido collettivo che viene dal Cile, replicando il flashmob organizzato dal gruppo femminista Las Tesis e che da giorni ha fatto il giro del mondo diventando la performance simbolo della mobilitazione globale contro la violenza maschile sulle donne.



L'appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle 15.30 sotto il palazzo del Comune (piazza Lotto Marzo). Porta con te il pañuelo fucsia, indossa una benda nera trasparente da mettere sugli occhi o una maschera del colore e della forma che preferisci. Sentiti liber* di indossare quello che desideri.



Vuoi provare la performance insieme a noi? Ci vediamo Giovedì 12 alle ore 17:45 presso i circolo Arci del Canaletto! Segui l'evento facebook per rimanere sempre aggiornat*!



Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alle donne* e a tutto il popolo cileno che da settimane manifesta contro il governo di Sebastian Piñera e il sistema neoliberista che governa il Cile da oltre 40 anni. In nome della sorellanza che ci lega tutt* e ci fa essere marea Globale: scendiamo in piazza anche noi, contro repressione e violenze!



Insieme abbiamo disvelato la natura strutturale e politica della violenza patriarcale, che agisce sulle donne e sulle soggettività lgbtqipa+, opprimendo le nostre vite, censurando i desideri e marchiando i nostri corpi.

Ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner, e continuano anche le violenze omolesbotransfobiche.

Lo abbiamo detto a Roma il #23N in occasione della Manifestazione nazionale di Non Una di Meno contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere e dei generi: siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce!"



Coordinamento Non una di meno La Spezia