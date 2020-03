Fisioterapia alla Spezia non si tocca, il consiglio regionale si esprime all'unanimità

La Spezia - Il consiglio regionale della Liguria ha approvato la mozione presentata dal consigliere regionale Giovanni De Paoli riguardante l’impegno della giunta e del presidente ad intervenire per revocare la decisione dell’Università di Genova che sopprime, il corso per fisioterapisti a La Spezia. Il documento è stato sottoscritto da tutti i capigruppo del consiglio regionale. “Ho sostenuto l’odg presentato oggi in consiglio rgionale perché una scelta di questo tipo avrebbe forti ripercussioni economiche sia sulle famiglie che dovrebbero sostenere maggiori costi per mantenere i figli presso altre Università sia per il nostro territorio che si vedrebbe privato di una presenza importante nel territorio" - dichiara a margine il consigliere Juri Michelucci. "Di fronte a scelte di questo tipo, non c’è colore politico ed è per questo che ho firmato insieme agl’altri capogruppo in consiglio un ordine del giorno in cui chiediamo un’azione congiunta con gli enti locali interessati, anche finanziaria se necessaria, per evitare la chiusura del corso".