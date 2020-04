Fiom: "In Fincantieri lavoratori delle ditte di appalto privi di mascherine"

La Spezia - "Oggi è ripartita la costruzione navale con i primi 200 lavoratori dell’appalto a bordo. Subito sono cominciate le gravi violazioni delle regole". Lo afferma senza mezzi termini la federazione provinciale della Fiom sulla sua pagina Facebook.



"La Rls è intervenuta a bordo della nave “9296” in costruzione per la marina del Qatar e ha fermato le lavorazioni in quanto erano presenti lavoratori dell’appalto privi di mascherine e privi di aspiratori fumi. La sicurezza aziendale ha preso nominativi ed effettuato multe. Se il buongiorno si vede dal mattino...", conclude il sindacato allegando un'immagine che ritrae alcuni lavoratori impegnati in un intervento senza i dispositivi di protezione necessari.